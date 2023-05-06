В городе Ейск в Краснодарском крае РФ сегодня при попытке досмотреть авто подорвал себя водитель "Нивы". Ранены несколько росгвардейцев.

Об этом сообщают российские паблики и публикуют соответствующее видео.

Взрыв произошел, когда силовики приблизились к машине. По данным властей города Ейска, кроме мужчины, никто больше не пострадал.

Отметим, что в Краснодарском крае на этой неделе было несколько атак на нефтехранилища, которые приписывали Украине. В регионе усиленно искали "диверсантов". Не исключено, что инцидент со взрывом "Нивы" как-то с этим связан.

Напомним, накануне на территории НПЗ "Ильинский" в Краснодарском крае России, где в ночь с 3 на 4 мая уже горел резервуар с топливом, снова прогремел взрыв.

Российские паблики сообщали, что удар по НПЗ совершили "диверсанты", которых задержали при попытке скрыться с места происшествия по трубопроводу.

Сотрудники НПЗ заявили, что диверсанты "подорвали пятую установку при помощи самодельного взрывного устройства".

Также мы публиковали видео удара дронов по нефтебазе в Краснодарском крае, после чего возник мощный пожар.

"Страна" разбиралась, что означают удары беспилотников по топливным объектам в России.