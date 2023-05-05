На территории НПЗ Ильинский в Краснодарском крае России, где в ночь с 3 на 4 мая горел резервуар с топливом, снова взрыв.

Об этом пишет Baza.

Сообщается, что НПЗ снова атакован беспилотником. "Он прилетел в одну из установок и начался пожар", - пишет телеграм-канал.

На место едут экстренные службы.

Телеграм-канал Mash пишет, что удар по НПЗ "Ильский" совершили "диверсанты", которых уже задержали. Сообщается, что они пытались скрыться с места происшествия по трубопроводу.

Сотрудники НПЗ говорят, что диверсанты "подорвали пятую установку при помощи самодельного взрывного устройства".

Напомним, в прошлый раз НПЗ атаковали сразу 4 беспилотника, три из них достигли цели.

Также мы писали, что в российском Ставропольском крае сгорел склад горючего.

Что означают удары БПЛА по топливным объектам в России - читай в отдельном материале "Страны".

Тем временем война в Украине продолжается уже 436-й день. Мы следим за новостями 5 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 435-го дня войны. РФ в очередной раз ночью атаковала Одессу, Киев и Киевскую область беспилотниками. В РФ прошла серия атак дронов по нефтебазам. Самые ожесточенные бои велись за Бахмут. Под Горловкой противник наступал на Нью-Йорк.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, ждать ли "удар возмездия" после атаки на Кремль и что означают удары БПЛА по нефтебазам в России.