В Ставропольском крае РФ горит склад горюче-смазочных материалов. По данным местного МЧС, погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщают российские паблики.

Причины возгорания не уточняются.

Ранее появились видео ночных ударов дронов по Ильинскому НПЗ под Краснодаром и в Воронежской области.

Также сегодня губернатор Ростовской области РФ сообщил об атаке беспилотника на Новошахтинский завод нефтепродуктов.

В отдельном материале мы разбирались, что означают удары БПЛА по топливным объектам в России.

В Украине уже 435-й день продолжается война. Мы следим за новостями 4 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 434-го дня войны. По куполу Сенатского дворца Кремля, где находится резиденция Путина, была совершена атака дронами. ISW сообщает, что российские войска "добились незначительных успехов" к северо-востоку от трассы под Бахмутом. Российские военные паблики заявили об окружении россиян под Белогоровкой Луганской области и атаке ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Мощным обстрелам подвергался Херсон, там было много убитых и раненых гражданских.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, чем ответит Путин на удар беспилотников по Кремлю.