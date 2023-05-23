Во вторник, 23 мая, в Луганске и окрестностях отключен интернет, не работают и банкоматы.

Об этом сообщает "минсвязи ЛНР".

Также со вчерашнего вечера крупные луганские телеграм-каналы не публикуют обновлений.

Позже "Минкомсвязи ЛНР" сообщил, что в Луганске снова появился интернет. Причиной отключений называют "аварии на оборудовании".

А местные телеграм-каналы уже начали обновляться.

Напомним, после серии ракетных ударов по объектам в Луганске, там решили отключить мобильный интернет. Теперь же интернет отключен полностью.

Как сообщалось, на прошлой недели звучали взрывы в Луганске. В частности, удар нанесли по территории бывшего Высшего военного авиационного училища штурманов. Тяжелое ранение в результате взрывов получил глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет.

Также мы писали, что американский аналитик показал спутниковое фото последствий удара по Луганску.

Война в Украине идет уже 454-й день. Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 453-го дня войны. Главная новость дня - прорыв воюющих на стороне Украины россиян в Белгородскую область РФ. Украина заявляет, что не имеет отношения к происходящему, а атаку ведут российские добровольцы с целью строительства "линии безопасности для защиты граждан Украины". Из других важных новостей этих суток - ракетный удар по Днепру. Многие в городе говорят, что он был наиболее массированным за весь период войны.

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Олеся Медведева в своем блоге также анализирует атаку в Белгородской области.