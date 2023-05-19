"Врио министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета перевезли на лечение в российскую столицу.

Об этом 18 мая сообщили российские издания со ссылкой на источник.

По информации источника, генерал-майора "полиции" доставили в госпиталь, который находится в Коммунарке. В настоящий момент его состояние стабильно, опасений не вызывает.

"У него множественные осколочные ранения, но жизненно важные органы не задеты", - заверил источник.

До 2014 года Корнет работал обычным следователем угрозыска МВД Украины, затем примкнул к сепаратистам, а уже в августе 2014 года стал "министром внутренних дел".

В 2017 году тогдашний глава самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Плотницкий попытался избавиться от влиятельного силовика, обвинил Корнета в захвате чужого дома и отправил его в отставку. Тот с увольнением не согласился, ввел в центр Луганска силовиков и провел аресты в окружении Плотницкого.

Переворот в "ЛНР" завершился бегством Плотницкого из Луганска.

Напомним, 15 мая в Луганске прогремел очередной взрыв. Как оказалось, взрывное устройство сработало в барбершопе на улице Демехина.

Вследствие взрыва был ранен Корнета, также сообщалось о ранении трех его охранников и гибели мирного жителя.