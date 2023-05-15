"Глава МВД ЛНР" Игорь Корнет подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после покушения в центре Луганска.

Об этом сообщают российские СМИ.

По их информации, медики уже провели ему операцию, которая длилась несколько часов.

У "главы МВД" диагностировали гемоторакс (то есть скопление крови в плевральной полости), минно-взрывные ранения, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и открытые рваные раны кистей рук.

Опасения у врачей вызывает возможный отек мозга.

Напомним, сегодня в Луганске прогремел очередной взрыв. В барбершопе сработало взрывное устройство на улице Демехина. Помимо ранения Корнета сообщалось о ранении его трех охранников и гибели мирного жителя.

До 2014 года он работал обычным следователем угрозыска МВД Украины, затем примкнул к сепаратистам, а уже в августе 2014 года он стал "министром внутренних дел".

В 2017 году тогдашний глава самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Плотницкий попытался избавиться от влиятельного силовика, обвинил Корнета в захвате чужого дома и отправил его в отставку.

Тот с увольнением не согласился, ввел в центр Луганска силовиков и провел аресты в окружении Плотницкого.

Переворот в "ЛНР" завершился бегством Плотницкого из Луганска.