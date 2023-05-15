Взрывом в центре Луганска тяжело ранен "глава" местного "МВД" - СМИ
В результате сегодняшнего взрыва в Луганске ранен "врио главы МВД ЛНР" Игорь Корнет.
Об этом сообщает российское государственное издание РИА Новости со ссылкой на источники.
Другие российские СМИ заявляют, что Корнет находится в тяжёлом состоянии и сейчас находится в реанимации Луганской областной клинической больницы.
Официально эта информация ещё не подтверждена.
"Страна" рассказывает, что известно об Игоре Корнете.
Он считался одним из самых влиятельных силовиков "ЛНР" и был одним из главных вдохновителей "переворота" в 2017 году, в ходе которого убрали тогдашнего глава "ЛНР" Плотницкого.
Как сообщает ВВС, до 2014 года он работал обычным следователем угрозыска МВД Украины, затем примкнул к сепаратистам, а уже в августе 2014 года он стал "министром внутренних дел".
В 2017 году тогдашний глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий попытался избавиться от влиятельного силовика, обвинил Корнета в захвате чужого дома и отправил его в отставку.
Тот с увольнением не согласился, ввел в центр Луганска силовиков и провел аресты в окружении Плотницкого.
Российские власти в этом конфликте поддержали именно Корнета, а не Плотницкого.
Переворот в "ЛНР" завершился бегством Плотницкого из Луганска.
Уже после начала российского вторжения в Украину, в апреле прошлого года, появлялись сообщения, что Корнет якобы был задержан российской ФСБ и помещен в СИЗО, но каких-то подтверждений этим слухам не было.
Летом прошлого года Корнет появлялся на передовой, в частности, командуя соединениями на захваченной в тот момент территории Харьковской области.
Напомним, в Луганске этой ночью также был удар по территории бывшего Высшего военного авиационного училища штурманов в районе автовокзала. По предварительной информации, это была британская дальнобойная ракета Storm Shadow.
По крайней мере, Минобороны РФ заявляет о сбитии именно этой ракеты, но не уточняет локацию.