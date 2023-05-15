В результате сегодняшнего взрыва в Луганске ранен "врио главы МВД ЛНР" Игорь Корнет.

Об этом сообщает российское государственное издание РИА Новости со ссылкой на источники.

Другие российские СМИ заявляют, что Корнет находится в тяжёлом состоянии и сейчас находится в реанимации Луганской областной клинической больницы.

Официально эта информация ещё не подтверждена.

"Страна" рассказывает, что известно об Игоре Корнете.

Он считался одним из самых влиятельных силовиков "ЛНР" и был одним из главных вдохновителей "переворота" в 2017 году, в ходе которого убрали тогдашнего глава "ЛНР" Плотницкого.

Как сообщает ВВС, до 2014 года он работал обычным следователем угрозыска МВД Украины, затем примкнул к сепаратистам, а уже в августе 2014 года он стал "министром внутренних дел".

В 2017 году тогдашний глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий попытался избавиться от влиятельного силовика, обвинил Корнета в захвате чужого дома и отправил его в отставку.

Тот с увольнением не согласился, ввел в центр Луганска силовиков и провел аресты в окружении Плотницкого.

Российские власти в этом конфликте поддержали именно Корнета, а не Плотницкого.

Переворот в "ЛНР" завершился бегством Плотницкого из Луганска.

Уже после начала российского вторжения в Украину, в апреле прошлого года, появлялись сообщения, что Корнет якобы был задержан российской ФСБ и помещен в СИЗО, но каких-то подтверждений этим слухам не было.

Летом прошлого года Корнет появлялся на передовой, в частности, командуя соединениями на захваченной в тот момент территории Харьковской области.

Напомним, в Луганске этой ночью также был удар по территории бывшего Высшего военного авиационного училища штурманов в районе автовокзала. По предварительной информации, это была британская дальнобойная ракета Storm Shadow.

По крайней мере, Минобороны РФ заявляет о сбитии именно этой ракеты, но не уточняет локацию.