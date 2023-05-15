В результате сегодняшнего взрыва в центре Луганска один человек погиб, семеро получили ранения.

"Глава ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, среди них - парень 17 лет.

Российские СМИ также сообщают, что трое раненых - из числа охраны Корнета. А погиб один мирный житель.

Напомним, сегодня в Луганске прогремел очередной взрыв. По предварительной информации, сработало взрывное устройство в помещении барбершопа. По данным СМИ, из-за взрыва в Луганске тяжело ранен "врио главы МВД ЛНР" Игорь Корнет. Он находится в больнице.

Война в Украине продолжается уже 446-й день. Мы следим за новостями 15 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 445-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. В его окрестностях россияне атакуют в районах Григоровки, Богдановки, Хромово и Белой Горы. Подразделения ВСУ захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в Ивановском районе.

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