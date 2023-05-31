Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение повысить цены на электроэнергию для бизнеса с 1 июля. Какими будут тарифы, пока неизвестно.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании НКРЭКУ, сообщил изданию "РБК-Украина" источник, знакомый с результатами заседания.

По информации собеседника, с июля планируют утвердить новые ценовые ограничения, которые будут выше, чем те, что применяются сейчас.

"Нынешние "прайс-кэпы" прекратят действие 30 июня, а с июля будут введены новые. Они будут, вероятно, немного выше, чем те, что действуют сейчас", - сказал собеседник издания.

Информацию о том, что НКРЭКУ сегодня отменила действие прайс-кэпов на рынке электроэнергии с 30 июня, подтверждает и "Интерфакс-Украина".

На сегодня минимальная цена для продажи электроэнергии бизнесу ограничена 2 000 грн/МВт-ч, в то время как максимальная достигает 4 000 грн/МВт-ч.

Напомним, накануне стало известно, что с 1 июня в Украине повысят тариф на электроэнергию для населения, чтобы изыскать средства на восстановление инфраструктуры после обстрелов РФ. Соответствующее постановление министр энергетики Герман Галущенко в срочном порядке внес на рассмотрение Кабмина. Кабмин одобрил постановление, и новый тариф будет составлять 2,64 гривен за кВт/час.

"Страна" подробно рассказывала о том, что будет с тарифами на коммуналку и как изменится платежка.