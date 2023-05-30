С 1 июня в Украине повысят тариф на электроэнергию для населения, чтобы изыскать средства на восстановление инфраструктуры после обстрелов РФ. Соответствующее постановление министр энергетики Герман Галущенко в срочном порядке внес на рассмотрение Кабмина.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет РБК-Украина.

Сообщается, что Кабмин уже одобрил постановление и новый тариф будет составлять 2,64 гривен за кВт/час.

Как объяснил источник издания, министр объяснил необходимость повышения тарифа тем, что нужно найти средства на восстановление энергетической инфраструктуры после обстрелов РФ.

При этом, по информации РБК-Украина, Нацкомиссия, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) просила установить тариф в размере 2,88 гривен за кВт/час.

Сейчас тариф для населения при потреблении до 250 кВт/ч в месяц, составляет 1,44 грн, свыше 250 кВт/ч - 1,68 грн.

Ранее мы писали о том, что в Украине с 1 июня могут вдвое повысить тариф на электроэнергию.

А также, что будет с тарифами на коммуналку и как изменится платежка