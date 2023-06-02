В пятницу, 2 июня, столицу накрыло мощной бурей. Очевидцы публикуют видео непогоды с сильными порывами ветра, который поднимает вверх пыль и ломает деревья.

ДТЭК заявляет, что из-за бури в ряде районов Киева действуют аварийные отключения света. В частности, в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Оболонском районах.

"Из-за грозы уже частичные отключения в Подольском, Оболонском и Святошинском районах столицы и Фастовском и Бучанском районах Киевщины. Энергетики ДТЭК перешли в усиленный режим работы и работают 24/7, чтобы поскорее ликвидировать последствия непогоды. Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", - предупредили в телеграм-канале компании.

Еще видео сильного ливня в Киеве.

Накануне синоптики прогнозировали в Украине дожди, местами со шквалами.

Ранее мы приводили прогноз синоптика для Украины на весь июнь. В частности, синоптики обещали подтопления, грозы, пожары в конце мая-начале июня.

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