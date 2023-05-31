В июне в Украине ожидается переменчивая погода с колебаниями атмосферного давления и температуры. Вероятность сильной жары будет относительно низкой, а осадки будут распределены неоднородно.

Об этом сообщает meteoprog.

Согласно прогнозу синоптика Игорь Кибальчича, в первой декаде июня на территории Украины установится прохладная погода с небольшим количеством осадков.

"Особое внимание следует уделить периоду с 3 по 7 июня, когда ночные температуры значительно снизятся, достигнув отметки +3...+9. Днем воздух прогреется до +18...+24", - прогнозирует Кибальчич.

Во второй декаде июня ожидается преобладание циклонов и более низкое атмосферное давление.

"Дожди охватят большинство областей страны. Кое-где не исключены сильные ливни, а также выпадение града и локальные шквалы", - прогнозирует специалист.

Температура воздуха ожидается в пределах +10...+16 ночью, днем +20...+26, на юге +24...+29.

В конце июня ожидается заметный рост температурных показателей на фоне периодических кратковременных ливней. Ночью температура воздуха ожидается в пределах +13...+19, днем +25...+ 31.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, в июне средняя месячная температура ожидается на 1-1,5 градуса выше нормы. Количество осадков за месяц прогнозируется в пределах нормы.

Напомним, что недавно над морем под Одессой видели смерч.

Сегодня, 31 мая, воздух в Украине прогреется до +25.