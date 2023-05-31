Снижение температуры в начале месяца и дожди в середине. Синоптик дал прогноз на июнь
В июне в Украине ожидается переменчивая погода с колебаниями атмосферного давления и температуры. Вероятность сильной жары будет относительно низкой, а осадки будут распределены неоднородно.
Об этом сообщает meteoprog.
Согласно прогнозу синоптика Игорь Кибальчича, в первой декаде июня на территории Украины установится прохладная погода с небольшим количеством осадков.
"Особое внимание следует уделить периоду с 3 по 7 июня, когда ночные температуры значительно снизятся, достигнув отметки +3...+9. Днем воздух прогреется до +18...+24", - прогнозирует Кибальчич.
Во второй декаде июня ожидается преобладание циклонов и более низкое атмосферное давление.
"Дожди охватят большинство областей страны. Кое-где не исключены сильные ливни, а также выпадение града и локальные шквалы", - прогнозирует специалист.
Температура воздуха ожидается в пределах +10...+16 ночью, днем +20...+26, на юге +24...+29.
В конце июня ожидается заметный рост температурных показателей на фоне периодических кратковременных ливней. Ночью температура воздуха ожидается в пределах +13...+19, днем +25...+ 31.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, в июне средняя месячная температура ожидается на 1-1,5 градуса выше нормы. Количество осадков за месяц прогнозируется в пределах нормы.
Напомним, что недавно над морем под Одессой видели смерч.
Сегодня, 31 мая, воздух в Украине прогреется до +25.