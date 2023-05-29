Во вторник, 30 мая, в Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности, также в некоторых регионах возможны подтопления и другие опасные метеорологические явления.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

О пожарной опасности по Украине предупреждают 30-31 мая в западных (кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской), северных и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Также в эти дни по Киевской области и Киеву объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Синоптики советуют быть осторожными в обращении с огнем на открытом воздухе и беречь экосистему.

Также 30 мая в восточных регионах, а также Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях объявлен первый уровень опасности из-за грозы.





Помимо этого украинцев предупреждают об опасных гидрологических явлениях 29-31 мая, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада.

В отдельных населенных пунктах на Кременчугском, Каменском, Днепровском и Каховском водохранилищах в Черкасской, Полтавской, Кировоградской областях будет содержаться затопление пойменных территорий, пониженных участков. Это второй уровень опасности.

Как писала "Страна", 25 мая в Харькове после сильного ливня затопило несколько улиц.

Также мы публиковали видео мощного смерча над морем под Одессой.

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Тем временем в Италии сильнейшее за последние 100 лет наводнение. Из берегов вышли 23 реки.