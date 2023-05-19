В Италии, переживавшей в прошлом году сильнейшую за 500 лет засуху, случилось мощнейшее за 100 лет наводнение.

Об этом пишет The Guardian.

На севере страны из берегов вышли 23 реки, от наводнения страдает 41 город. Наводнение также приводит к сдвигам почвы, уже зафиксированы 280 таких случаев.

Стихийное бедствие унесло жизни 13 человек, а еще по меньшей мере 20 тысяч жителей остались без крыши над головой.

СМИ публикуют последствия затопления - затоплены улицы, автомобили, поля и виллы. На фото люди передвигаются в зоне бедствия на лодках.

Напомним, что итальянскую Венецию, которая расположена на воде, сильно затапливало в декабре 2020 года, когда уровень воды поднялся до аномальных 1,5 метров.

В ноябре 2019 года Венеция пережила самое сильное наводнение с 1966 года. Тогда уровень воды достиг рекордной отметки в 1,87 м.

Как писала "Страна", в августе 2022 года две трети Европы страдало от сильнейшей засухи, в Еврокомиссии предупреждали, что ситуация ухудшается. Власти итальянского города нанимали экстрасенса для поиска воды, чтобы победить засуху.

Также мы писали, что из-за аномальной жары и засухи может подорожать одежда и бумага.