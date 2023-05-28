Повестки для любителей шашлыков. В лесопарках Киева привлекли военкомов для рейда по борьбе с пожарами. Фото
В Деснянском районе Киева начали раздавать повестки любителям шашлыка на природе.
Об этом сообщает Дарницкое лесопарковое хозяйство на своей странице в Facebook.
В местных лесопарках провели рейд по противодействию лесным пожарам. Но к нему почему-то присоединились военкомы.
"Также вручали повестки для уточнения учетных данных. Бережем нашу экосистему", - заявили в хозяйстве.
Напомним, Кабмин разрешил военкоматам вручать повестки мужчинам независимо от места жительства и пребывания военнообязанных на военном учете.
Ранее мы писали, что руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что мужчинам могут вручать повестки даже на пляжах, поскольку они являются общественными местами.
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