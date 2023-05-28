Военкомы вручали повестки любителям шашлыков на природе. Фото: Facebook

В Деснянском районе Киева начали раздавать повестки любителям шашлыка на природе.

Об этом сообщает Дарницкое лесопарковое хозяйство на своей странице в Facebook.

В местных лесопарках провели рейд по противодействию лесным пожарам. Но к нему почему-то присоединились военкомы. 

"Также вручали повестки для уточнения учетных данных. Бережем нашу экосистему", - заявили в хозяйстве. 

Киевские военкомы вручали повестки любителям шашлыков

Киевские военкомы вручали повестки любителям шашлыков

Киевские военкомы вручали повестки любителям шашлыков

Киевские военкомы вручали повестки любителям шашлыков

Киевские военкомы вручали повестки любителям шашлыков

Напомним, Кабмин разрешил военкоматам вручать повестки мужчинам независимо от места жительства и пребывания военнообязанных на военном учете.

Ранее мы писали, что руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что мужчинам могут вручать повестки даже на пляжах, поскольку они являются общественными местами.

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