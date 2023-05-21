Посетитель ресторана в Белой Церкви под Киевом, исполнявший под караоке песню Гарика Сукачева о Москве, принес извинения "всем украинцам" и вообще всем, кого мог обидеть своим поведением, а также заверил, что любит Украину.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Отдельно мужчина поблагодарил Ассоциацию ветеранов боевых действий, которые помогли ему "понять, что происходит в Украине".

Тем не менее, сообщается, что ему уже вручена повестка.

Напомним, недавно в Одессе предъявили претензии девушкам, которые слушали в кафе песни российской группы "Руки вверх".

Ранее мы писали, что заместителя военкома города Болград Одесской области Владимира Руснака, который танцевал на 8 марта под песню "Алкоголичка" российского артиста Александра Реввы, отправили в боевое подразделение.

А львовская полиция вручила повестки водителю и пассажирам автомобиля Range Rover, которые в центре Львова слушали песни Григория Лепса. Кроме того, компанию доставили в участок, где выписали протокол за хулиганские действия и проверили на причастность к РФ.