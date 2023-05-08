Бывшая пресс-секретарь Госпогранслужбы Иванна Плантовская, которая после скандала с новогодними фото из Парижа была уволена и сообщила, что уезжает из Украины, теперь живет в Варшаве.

Об этом она написала у себя в Instagram.

В сторис Плантовская рекламирует салон красоты в Варшаве и жалуется на болезненную депиляцию.

"Делала лазерную депиляцию очень много раз, жалко безэффективно и очень больно. Я впервые попробовала безболезненный лазер. Варшава, вам сюда", - пишет девушка.

Кроме этого, скандальная экс пресс-секретарь ГПСУ для своих подписчиков спела песню российских исполнителей MACAN & Xcho - Простуда.

Сама песня начинается со слов: "Когда все листья в Москве опадут. И ты поймёшь, что я тебя больше не жду тут". Правда, Плантовская спела только припев.

Напомним, после скандала Плантовскую перевели в Житомир на должность, "не связанную с коммуникационными направлениями".

Позже Плантовская снова попала в скандал, опубликовав новое фото в стиле "богатая жизнь" на своей странице в Фейсбуке. Она в хамской манере ответила комментаторам, возмутившимся несвоевременной в войну и для госслужащей демонстрацией себя в дорогих брендах.

В результате бывшую пресс-офицера Южного регионального управления Госпогранслужбы Иванну Плантовскую все-таки уволили с военной службы.