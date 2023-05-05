Украинский артист Женя Янович запустил новое развлекательное вечернее шоу "20:23". Первыми гостями стали основатель Telegram-канала "Лачен пишет", блогер Игорь Лаченков и координатор фандрейзинговой платформы UNITED24 Ярослава Гресь.

После скандала со Спартаком Субботой и "Подкаст-терапией" артист решил быть единственным ведущим и отказался от темы психологии.

В новом шоу Янович много шутил и не мог не вспомнить о Спартаке Субботе. Артист сказал, что создал собственное шоу, чтобы у него больше не спрашивали о его коллегах.

Фанаты оценили новое шоу, в комментариях Яновичу посоветовали больше не становиться "тенью" кого-то другого и всегда делать шоу, где он будет единственным ведущим.

Напомним, ранее появилась информация о том, что бывший соведущий Яновича Спартак Суббота, с которым они вели "Подкаст-терапию" о психологии, солгал о своем образовании, также его обвинили в сексе с клиентками и работе на ОПЗЖ.

После скандала Янович признал, что психолог обманывал всех и его в том числе. Артист заявил о закрытии шоу и сказал, что больше не будет работать с Субботой.

Ранее мы писали, что известный танцор Влад Яма отреагировал на слухи, что уехал в Штаты и не собирается возвращаться, опубликовав снимок, где он грустно смотрит вниз с таким комментарием: "Все когда-то заканчивается".