Известный танцор Влад Яма отреагировал на слухи, что уехал в Штаты и не собирается возвращаться, опубликовав снимок, где он грустно смотрит вниз с таким комментарием: "Все когда-то заканчивается".

Напомним, судья шоу "Танцы со звездами" незадолго до начала войны улетел с семьей в Америку, где проводил благотворительные выступления. Влад, его супруга Лилиана и сын Леон до сих пор находится за океаном. За это время он мало высказывался на счет войны. А однажды даже засветился на русскоязычной вечеринке "Все свои" в Майами, из-за чего поднялась волна хейта.

Недавно, его коллега по телепроекту, ведущий Юрий Горбунов высказался на счет позиции Ямы. Он говорит, что Влад его удивил, но при этом не заслуживает осуждения.

"Думаю, что Влад Яма не вернется в Украину. Мне кажется, что люди у нас хорошие, они простят", - сказал Горбунов в одном из интервью.

Он считает, что с гражданской точки зрения Влад неправильно поступил, уехав в Америку. Но с точки зрения защиты своей семьи - скорее верно.

А блогер Богдан Беспалов наоборот, предполагает, что Яма вернётся в Украину. На своем канале в YouTube он утверждает, что у танцора в Украине остались финансовые обязательства.

"У Влада Ямы много долгов. За дом неподалеку от Иванковичей, например. А из-за войны приходится включаться, чтобы вообще не потерять это жилье", - заявил Беспалов.

Напомним, попавшая в скандал из-за фотографий за границей бывшая пресс-офицер ГПСУ заявила, что уезжает из Украины.

Также "Страна" писала, что министерство культуры Украины готовит ужесточение выезда за границу военнообязанных деятелей культуры.