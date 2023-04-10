Певицу Софию Ротару могут лишить недвижимости в Москве.

Заявление об этом подала в Генпрокуратуру РФ организация "Ветераны России", пишут российские СМИ.

"Руководство нашей организации обратилось с заявлением в СК и Генпрокуратуру. Это связано с возможной финансовой поддержкой Ротару ВСУ. Мы требуем отобрать ее недвижимость в Москве и Ялте, продать ее, а вырученные средства направить на нужды ВС РФ", - сказал директор организации Вадим Мироненко.

По словам Мироненко, речь, в частности, идет о трехкомнатной квартире Ротару на Зоологической улице в Москве.

Ранее в украинских СМИ было опубликовано интервью сестры Ротару Лидии Хлябич, в котором та рассказала, что певица в 2015 году помогала ВСУ деньгами. А в августе 2022 года аналогичное заявление сделала и сама Ротару, отметив, что собирается помогать ВСУ и членам семей военных, как раньше помогала "героям "АТО".

Напомним, летом продюсер Ротару рассказал, где сейчас живет певица. По его словам, она уехала, живет в Америке, но продолжает оставаться гражданкой Украины.

Война в Украине продолжается уже 411-й день. Мы следим за новостями 10 апреля в своем онлайне .