Бывшая пресс-офицер Южного регионального управления Госпогранслужбы Иванна Плантовская пожаловалась на хейт в социальных сетях.

Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбук.

Плантовская удалила фотографию, где она позирует на кожаном диване и посоветовала не разжигать ненависть внутри страны.

"Из нескольких тысяч комментариев в мой адрес с проклятиями меня и моей семьи, угрозами, унижениями, на которые я не отвечала - СМИ выбрали один мой комментарий, который я перевела в шутку, чтобы хоть как-то защититься. Прекратите разжигать вражду внутри страны", - написала она.

Напомним, бывший пресс-офицер Южного управления Госпогранслужбы Иванна Плантовская "прославилась" из-за своего шикарного отдыха в Париже во время войны в Украине. Она позировала в откровенных нарядах на фоне парижских достопримечательностей.

После этого ее перевели в Житомир на должность, "не связанную с коммуникационными направлениями".

А на днях она снова попала в скандал, опубликовав новое фото в стиле "богатая жизнь" на своей странице в Facebook.

Вчера в ГПСУ сообщили, что ее все-таки уволили с военной службы.