В одном из ресторанов Белой Церкви мужчина в караоке спел песню российского исполнителя Гарика Сукачева "Я покажу тебе Москву", что вызвало скандал.

Песня Сукачева возмутила одну из посетительниц, отдыхавшую в заведении с подругой. Правда, позже она объяснила в Инстаграме, что ее разгневал не язык песни, а ее содержание, а также поведение мужчины, который заявил, что вправе петь что угодно. Также посетититель предложил ей вызвать "ментов" или "службу", добавив, что ему "на них по@уй".

"Когда я увидела реакцию мужчины, который это пел (а ему было просто пофиг на замечания), подошла я. В более грубой форме спросила его, как оно – петь такое дерьмо в стране, в которой идет война, где гибнут лучшие, а эти изверги поют о Москве. Мне, конечно, в ответ начали грубить", – рассказала девушка.

В свою очередь, администрация заведения извинилась перед посетительницей за российские песни.

Ранее мы писали, что в Одессе предъявили претензии девушкам, которые слушали в кафе песни группы "Руки вверх".

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Тем временем в Краснодаре посетители спели песню Верки Сердючки (Андрея Данилко) "Гуляночка" ("Ще не вмерла Украина"), после чего правоохранители города решили проверить все караоке-клубы.