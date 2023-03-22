В сети стала вирусной песня артистки Юлии Лущинской "Гопак", в которой певица в красной одежде с вышивкой и длинными косами поет о любви.

В песне исполнительница использовала фразы: "гарна українка я", "танцюю гопака", "коси заплела", "вишиванку одягла".

Кроме этого, Лущинская спела вирусные строчки "Гарна українка я – я танцюю гопака" в интервью Дмитрия Гордона с блогером Некоглаем. Тогда журналист случайно встретил Юлию Лущинскую в Киеве, а она перед ним спела часть новой композиции.

Именно этот фрагмент и стал объектом насмешек. Большому количеству пользователей сети песня напомнила сборник стереотипов об украинцах, поэтому молодую исполнительницу вначале критиковали за "шароварщину", а затем, трек начали использовать для создания мемов.

"Жанр музыки: неошароварщина".

"Начали включать эту песню на системах ПВО, ракеты самоуничтожаются, самолёты падают, корабли тонут. Спасибо".

"Гении всегда уходят рано, слава Богу Юлия с нами на долго!"

"Юля, когда у меня на звонке в военкомате заиграла ваша песня, мне выдали белый билет. Спасибо Вам".

"После того, как послушала песню, пропал свет, искренне Вам спасибо".

Сама Юлия у себя в "ТикТок" заявила, что "обнимает всех хейтеров и готовится приятно удивлять".

Ранее мы писали, что в сети разгорелся скандал из-за новой песни "Волонтер" украинского продюсера и исполнителя Потапа (настоящее имя Алексей Потапенко). Музыканта подвергли жесткой критике за примитивность текста. Кроме того, Потапу напомнили, что сам он месяцами после начала войны отсиживался за границей в Испании.

Кроме того, мы публиковали видео, как в клубе Полтавы подростки танцевали под российскую музыку, потому что им "надоела война".