Российская певица Земфира, признанная в России иностранным агентом, записала антивоенную песню PODNHA.

Депутаты Госдумы РФ предложили лишить ее всей собственности в России, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, ей принадлежит двухкомнатная квартира в Москве на Фрунзенской набережной возле парка Горького площадью 85 квадратов.

Также она владеет нежилым помещением в Хорошевском районе Москвы площадью 134 квадрата. Есть у нее в собственности также участок в Башкирии - восемь соток с двумя домами.

В России также она оставила две иномарки: BMW 325i и Mercedes-Benz C 200 4MATIC.

Напомним, в марте прошлого года российская певица Земфира опубликовала видео "Не стреляйте" о войне в Украине.

Также она выпустила антивоенный клип о Мариуполе с рисунками Ренаты Литвиновой.

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Ранее мы подводили итоги 380-го дня войны. Украина продолжает переживать последствия ракетных ударов. Опубликованные кадры указывают, что "Вагнер", вероятно, захватил село Дубово-Васильевка к северо-западу от Бахмута, что может использоваться для более широкого окружения ВСУ. Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины состоится через два месяца. А в Киеве на Майдане масштабно прощались с одним из лидеров "Правого сектора" Дмитрием Коцюбайло (позывной Да Винчи).

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