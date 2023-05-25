В четверг, 25 мая, в Харькове из-за сильного дождя затопило несколько улиц. Видео публикуют местные телеграм-каналы.

На одном из видео виден фонтан на месте ливневки, что указывает на то, что коллектор сточных вод забился.

Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды, дождях и грозах в разных регионах Украины.

Накануне в Одессе прошел сильный ливень с градом, превративший улицы в реки.

Напомним, на прифронтовых территориях синоптики обещали дожди до конца мая. По данным Gismeteo, в Херсонской области дождливая и сухая погода будет чередоваться весь месяц, в Харьковской и Днепропетровской областях осадки в разной степени интенсивности ожидаются большую часть мая.

Война в Украине идет уже 456-й день. Мы следим за новостями 25 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 455-го дня войны. Из сводок Генштаба пропала формулировка о боях внутри Бахмута. Хотя замминистра обороны Анна Маляр вновь заявляет, что украинские силы удерживают район около памятника самолёту. Морскими дронами был атакован самый современный на сегодняшний день разведывательный корабль в составе российского флота "Иван Хурс". А куратор "Вагнера" Пригожин дал интервью, где снова рассказал много "зрады", допустив даже революцию в РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводит итоги дня.