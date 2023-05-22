В понедельник, 22 мая, в Украине облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

В южных, восточных, в большинстве центральных и Сумской областях местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем +18...+23.

В Киеве переменная облачность без осадков. Днем до +21...+23.

Карта погоды на 18 мая от Укргидрометцентра

Синоптик Наталья Диденко пишет, что понедельник в Украине будет умеренно теплым.

В течение дня температура воздуха составит +19....+24.



Дожди, местами с грозами, пройдут в восточных областях, в южной части, в центре, кроме Винницкой области, и в Сумской области. В западных областях и большинстве северных будет преобладать сухая погода.

В Киеве неделя начнется солнцем, без осадков. Днем в понедельник ожидается +23...+24.

Дожди в ближайшее время пройдут на Левобережье. К северу и западу осадки дойдут 24-25 мая. Дожди будут носить кратковременный и локальный характер, будут учащаться грозы.



Напомним, что климатологи сообщают, что этот год может стать самым жарким в истории.

Также мы писали о том, что апрель в Киеве в этом году был одним из самых холодных и дождливых за последние 130 лет.