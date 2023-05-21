В понедельник, 22 мая, ожидается облачная погода с прояснениями в разных регионах Украины. В южных, восточных, днем и в большинстве центральных регионах, а также в Сумской областях местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Однако на остальной территории страны осадков не предвидится, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +9...+14°, в западных, северных областях и Винницкой области ожидается немного более прохладная погода с температурой +6...+11°. Днем столбики термометров поднимутся до +18...+23°.

В Киеве и Киевской области 22 мая будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью ожидается +6...+11°, днем +18...+23°. В Киеве ночью около +10°, днем +21...+23 °.

Как писала "Страна", климатологи сообщают, что этот год может стать самым жарким в истории. Температуры, вызванные явлением Эль-Ниньо, могут ухудшить последствия изменения климата, которые уже ощущают страны, включая сильные волны зноя, засухи и лесные пожары.

Тем временем в Италии сильнейшее за последние 100 лет наводнение. Из берегов вышли 23 реки.