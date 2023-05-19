В текущем году в западных регионах, в Киевской области, а также других относительно безопасных регионах, будут работать лагеря для детей. Цены на них колеблются от 15 тысяч до 40 тысяч гривен за 12 дней.

Об этом сообщила председатель Ассоциации организаторов детского оздоровления, отдыха и туризма Ксения Ющенко, пишет "РБК-Украина".

"Лагеря открываются, работать будут. И в Киевской области, и весь запад. Многие платные лагеря, которые не открылись в Одессе, сделали выездной отдых – за границей, на Закарпатье", - рассказала она.

По словам Ющенко, цены в этом году значительно поползли вверх из-за подорожания продуктов и обслуживания, повышения зарплат.

"Есть лагеря, которые смогли оставить стоимость, как в прошлом году. Но большинство заведений повысили цены на 30-40%, есть и на 100%. Этим летом отдыхать будет дорого", - добавила она.

Больше всего выросли в цене выездные и проектные лагеря (танцевальные, творческие, языковые), так как стоимость услуг баз и гостиниц, где они размещались, также возросла.

"Чтобы уменьшить стоимость смены, многие частные лагеря сделали их по 7 дней. Обычно оздоровительные смены в лагерях длятся 21 день, но не знаю, есть ли сейчас такие. Разве что в "Артеке" под Киевом", – сказала Ксения Ющенко.

Она добавила, что самый дешевый лагерь, который она видела, стоит 15 тысяч гривен за смену от 12 дней, самые дорогие – по 40 тыс. грн.

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