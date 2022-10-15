Дети остановили украинских военных, чтобы отдать им собранные деньги на ВСУ, однако те сами сделали взнос и подарили сувенир.

Такое видео появилось в соцсетях.

Дети организовали импровизированный блокпост с игрушечными автоматами и флагом Украины, чтобы собрать финансы на поддержку ВСУ. Когда они остановили машину с настоящими военными, то решили передать им собранные деньги. Однако мужчины в форме не взяли денег, а сами сделали вклад в "украинскую армию" и еще мальчику памятный сувенир - браслет на руку.

Как писала "Страна", эвакуированная женщина рассказала, как два месяца готовила еду детям с "Азовстали", за что они прозвали ее "Тетя Суп".

Ранее в Украину вернули еще 37 детей, незаконно вывезенных в РФ.

Напомним, в Британии сообщили о насильственной депортации россиянами тысяч украинцев. Их отправляют в Сибирь и Заполярье.

Также "Страна" писала, как жителей Мариуполя принудительно эвакуировали в РФ, под депортацию попали около 15 тысяч человек.

Тем временем война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 233-го дня войны с РФ. Маск грозит отключить Starlink для ВСУ. Продолжаются ракетные удары по Украине. Запад начинает снабжать ВСУ средствами ПВО.

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