Британия позволила отдельным украинским детям приезжать в страну без родителей и получать убежище по программе "Дома для украинцев".

Об этом сообщает BBC.

Заявок на въезд от украинцев, которым нет 18-ти, сейчас около тысячи. Именно для них сделали послабление. На тех, кто таких заявок не подавал, новые нормы пока не распространяются (хотя утверждается, что их могут скоро расширить на всех детей из Украины).

Есть еще одно ограничение: жить попадающие в Британию дети смогут лишь в семьях у родственников или людей, знакомых с их родителями.

"В исключительных случаях" несовершеннолетние смогут поселиться в чужой семье, но ее тогда будут тщательно проверять и нужно будет специальное разрешение от местных властей.

Ранее мы рассказывали, как детям украинских беженцев получать образование в странах ЕС.

Также сообщали, что украинские беженцы в Польше смогут получать дополнительные 700 злотых выплат.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.