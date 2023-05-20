В воскресенье, 21 мая, часть Украины накроют кратковременные дожди, местами с грозами. В целом завтра ожидается облачная погода с прояснениями.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в своем Facebook.

Отмечается, что ночью в Карпатском регионе, днем в южной части, восточных и большинства центральных областей пройдет небольшой кратковременный дождь, местами гроза. При этом на остальной территории Украины осадков не ожидается.

Ветер будет северо-восточным, 5-10 м/с. Температура ночью от +8...+13 градусов тепла, днем +18...23 градусов; в Карпатах в это время прогнозируют +13...+18 градусов; в южной части ночью ожидается +12...+17 градусов, днем +22...+27 градусов тепла.

В Киеве в воскресенье днем синоптики прогнозируют +19...+21 градусов тепла, ночью в столице будет около +10 градусов.

Ранее сообщалось, что на Земле наступили самые жаркие пять лет в истории метеонаблюдений. Климатологи ООН прогнозируют рекордно теплые 2023-2027 годы. В новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) прогнозируется, что в ближайшие годы совпадут два фактора – временный всплеск тепла от Эль-Ниньо (колебания температуры в Тихом океане, влияющие на весь мир) и потепление от сжигания угля, нефти и газа.

В связи с этим уже гораздо чаще стали наблюдаться превышения обычных температур на 1,5 и больше градусов, и это приближает мир к высоким показателям потепления.

Помимо этого, американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе. По их данным, в 2023 году мир ждет явление Эль-Ниньо - смещение теплых океанических вод. Во время его теплой фазы течение приносит тепло моря в более высокие широты, часть которого выбрасывается в атмосферу в результате испарения.