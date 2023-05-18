В четверг, 18 мая, в Украине ожидается теплая погода. Местами пройдут дожди.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

В западных областях облачно с прояснениями, небольшие кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом в южной и восточной части северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем +22...+27. В Закарпатье и Прикарпатье +16...+21.

В Киеве сегодня переменная облачность без осадков. Днем до +24...+26.

Карта погоды на 18 мая от Укргидрометцентра

Синоптик Наталья Диденко пишет, что 18 мая в Украине будет преобладать высокая комфортная температура воздуха. В течение дня ожидается +22...+27. В западных областях воздух будет свежее, +17...+21.

Дожди с грозами, собственно, и станут причиной более холодной погоды - на западе в четверг ожидается влажная воздушная масса. На остальной территории Украины 18 мая будет сухо.

На юге ветер сегодня может быть сильным.

В Киеве 18 мая без осадков, теплая погода с максимальной температурой воздуха +24...+26.

Дождей станет больше 20 мая, в субботу. Но теплая погода в Украине будет продолжаться.



Напомним, что климатологи сообщают, что этот год может стать самым жарким в истории.

Также мы писали о том, что апрель в Киеве в этом году был одним из самых холодных и дождливых за последние 130 лет.