В среду, 17 мая, в Украине ожидается теплый день и переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

В западных областях облачно с прояснениями. Там пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории переменная облачность, без осадков.

Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем +21...+26, в Закарпатье и местами на Прикарпатье +18...+23. В Карпатах днем +15...+20.

В Киеве переменная облачность без осадков. Днем до +25.

Карта погоды на 17 мая 2023 года от Укргидрометцентра

Синоптик Наталья Диденко пишет, что среда в Украине будет теплой. Максимальная температура воздуха в течение дня составит +22...+26. Холоднее будет в западных областях +20...+23.

Ожидается юго-восточный умеренный ветер, временами порывистый.

Дожди, местами с грозами, возможны на Закарпатье и в прикарпатских областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

В Киеве среда обещает вернуть тепло, временно скрывшееся за облаками и атмосферным фронтом. Температура воздуха днем в Киеве +24...+25. Дождь маловероятен.

Напомним, что климатологи сообщают, что этот год может стать самым жарким в истории.

Также мы писали о том, что апрель в Киеве в этом году был одним из самых холодных и дождливых за последние 130 лет.