В четверг, 25 мая, в Украине объявлен первый уровень опасности (желтый) в связи с предстоящими грозами в ряде областей Украины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия и грозы в различных регионах страны. Особое внимание обращается на восточную и южную части Украины, где ожидается ухудшение погоды. Также некоторые северные области, а также Полтавская и Закарпатская области будут затронуты осадками.

"25 мая на Левобережье, в южной части, Карпатах и Закарпатье ожидаются грозы", - сообщают синоптики.

Где может ухудшиться погода 25 мая

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о неустойчивой атмосфере. Практически повсюду пройдут кратковременные дожди и грозы.

Меньше вероятность осадков на Волыни, Ровенщине, в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Черниговской, Киевской областях.

Температура воздуха в большинстве областей – без особых изменений, в течение дня 25-го мая +20...+26.

В Киеве 25 мая существенные осадки маловероятны. Максимальная температура воздуха в течение дня около +25.

Напомним, что климатологи сообщают, что этот год может стать самым жарким в истории.

Также мы писали о том, что апрель в Киеве в этом году был одним из самых холодных и дождливых за последние 130 лет.