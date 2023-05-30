В среду, 31 мая в Украине ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. По данным Укргидрометцентра, в юго-восточной и восточной частях страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. В Прикарпатье и Закарпатье также возможны небольшие осадки. В то же время, на остальной территории Украины погода будет без осадков.

Скорость ветра будет составлять 5-10 метров в секунду, ветер преимущественно с севера. В ночное время ожидается температура от 10 до 15 градусов Цельсия, в западных областях будет прохладнее, с отметками от 7 до 12 градусов Цельсия.

Днем же температура воздуха поднимется до 20-25 градусов Цельсия, за исключением Запорожской, Донецкой и Луганской областей, где она будет колебаться в пределах 17-22 градусов Цельсия. В горах Карпат температура составит от 13 до 18 градусов Цельсия.

В Киевской области 31 мая мы видим схожую картину. Ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Ветер будет дуть с севера со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью температура в Киеве будет колебаться в пределах 13-15 градусов Цельсия, а днем поднимется до 22-24 градусов Цельсия.

Напомним, что в этом году в Киеве метеорологическое лето наступило 13 мая, когда среднесуточная температуры воздуха поднялась выше планки в 15 градусов тепла.

Как писала "Страна", 25 мая в Харькове после сильного ливня затопило несколько улиц.

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