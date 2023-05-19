В Киев 13 мая пришло метеорологическое лето. В этот день произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха выше планки в 15 градусов тепла.

Об этом сообщает центральная геофизическая обсерватории им. Бориса Срезневского.

Таким образом метеорологическая весна в этом году началась 17 января и продолжалась 116 дней. Ее продолжительность превысила климатическую норму на полтора месяца.

А нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на два дня позже средних показателей многих последних лет.

Напомним. что апрель в Киеве в этом году был одним из самых холодных и дождливых за последние 130 лет. Среднемесячная температура воздуха в апреле в Киеве была на 0,4 градуса ниже климатической нормы и составила 9,6 градусов тепла.

Зато в январе в Киеве посреди зимы зацвели сакуры из-за аномально высокой температуры.

А вот на лето 2023 года британские ученые прогнозируют в Европе аномальные температурные рекорды. В частности, экстремальные температуры можно ожидать в Квинсленде в Австралии, на востоке России, в районе Большого Пекина, а также центральной и западной Европе, особенно в Германии, Нидерландах и Бельгии.