В Киеве наступило метеорологическое лето. Оно пришло даже позже обычного
В Киев 13 мая пришло метеорологическое лето. В этот день произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха выше планки в 15 градусов тепла.
Об этом сообщает центральная геофизическая обсерватории им. Бориса Срезневского.
Таким образом метеорологическая весна в этом году началась 17 января и продолжалась 116 дней. Ее продолжительность превысила климатическую норму на полтора месяца.
А нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на два дня позже средних показателей многих последних лет.
Напомним. что апрель в Киеве в этом году был одним из самых холодных и дождливых за последние 130 лет. Среднемесячная температура воздуха в апреле в Киеве была на 0,4 градуса ниже климатической нормы и составила 9,6 градусов тепла.
Зато в январе в Киеве посреди зимы зацвели сакуры из-за аномально высокой температуры.
А вот на лето 2023 года британские ученые прогнозируют в Европе аномальные температурные рекорды. В частности, экстремальные температуры можно ожидать в Квинсленде в Австралии, на востоке России, в районе Большого Пекина, а также центральной и западной Европе, особенно в Германии, Нидерландах и Бельгии.