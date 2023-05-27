В воскресенье, 28 мая, в Украине ожидается теплая и дождливая погода. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами, на всей территории страны, кроме западных и северных регионов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе ночью будет +6...+11 градусов, днем воздух прогреется до +20...+25 градусов. Переменная облачность, без осадков.

На востоке Украины ночью столбики термометров покажут +11...+16 градусов, днем будет +21...+23 градусов. Вероятны дожди и грозы.

В северной и центральной частях страны ночью ожидается +8...+12 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +20...+24 градусов. Переменная облачность, возможны кратковременные дожди.

На юге Украины ночью температура воздуха будет +14...+17 градусов, днем синоптики прогнозируют +21...+25 градусов. Вероятны дожди и грозы.

Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду.

В Киевской области 28 мая будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура по области ночью +6...+11°, днем +18...+23°. В Киеве ночью ожидается около +10°, днем +20...+22°.

Ранее мы писали, что в 2023 году апрель в Киеве вошел в десятку самых холодных и дождливых с 1891 года.

Тем временем климатологи предупреждают о возможном новом рекорде средней температуры на планете в 2023 или 2024 годах. Он может быть вызван возвращением погодного явления Эль-Ниньо и изменением климата.