Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке, облако которого поднялось на 20 километров, может привести к глобальному похолоданию.

Об этом заявил российский климатолог Алексей Кокорин.

"Влияние любого извержения вулкана сильно, если есть занос продуктов извержения в стратосферу. Если он есть, то это явно будет сигнал на небольшое глобальное похолодание, кратковременное — один-два года, вряд ли больше", - сказал Кокорин.

Он напомнил, что когда в 2010 году извергался вулкан Эйяфьятлайокудль, значительная часть воздушного пространства Северной Европы было закрыта, но пепел не достиг стратосферы, из-за чего влияние на климат оказалось незначительным.

Стратосфера начинается с высоты в 11 км, а Шивелуч выбросил столб пепла на высоту в 12 километров.

При этом апрель в этом году в Европе, действительно заметно холоднее, чем обычно. В то же время прогнозы на "морозную весну" в Европе публиковались еще в конце марта - то есть, до выброса пепла (в частности, об этом сообщало агентство Bloomberg).

Ранее сообщалось, что в Индонезии произошло извержение "вулкана Судного дня".

Также в прошлом году мы публиковали видео извержения одного из крупнейших в мире вулканов на Гавайях.