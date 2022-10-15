На побережье Аргентины обнаружены 30 мертвых китов, которые загадочно гибнут здесь с сентября. Ученые пока не определили точной причины их гибели.

Среди гипотез - отравление в результате цветения вредоносных водорослей, так как в образцах планктона и двустворчатых моллюсков из данного района был выявлен очень высокий уровень биотоксинов.

Это явление уже окрестили "багровым приливом". Один из самых масштабных выбросов китов произошел в 2015 году в Чили, тогда погибли 300 особей.

К цветению ядовитых водорослей на побережье имеет отношение деятельность человека. Оно стимулируется в том числе выбросами с производственных предприятий и сельскохозяйственных полей, где используются удобрения.

Напомним, у берегов Португалии стая косаток дважды за день атаковала яхты, одна утонула, вторая потеряла управление.

Ранее в Исландии заявили о прекращении китобойного промысла в 2024 году.