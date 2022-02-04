Исландия, которая остается одной из немногих стран, что до сих пор занимаются охотой на китов в коммерческих целях, с 2024 года планирует прекратить китобойный промысел.

Об этом сообщает The Guardian.

"Существует мало доказательств того, что эта деятельность приносит какую-либо экономическую выгоду", — сказала министр рыболовства Свандис Сваварсдоттир.

Ежегодные квоты Исландии на 2019–2023 годы позволяют охотиться на 209 финвалов, второго по величине вида на планете после синего кита и 217 малых полосатиков, одного из самых мелких видов.

Но за последние три года два основных держателя лицензии приостановили охоту на китов, а один из них прекратил охоту навсегда в 2020 году.

За последние три года был убит только один кит, малый полосатик в 2021 году.

Спрос на исландское китовое мясо резко снизился после того, как Япония вернулась к коммерческому китобойному промыслу в 2019 году после выхода из Международной китобойной комиссии (МКК). Япония является основным рынком китового мяса.

Охота также стала слишком дорогой после того, как была расширена запретная для рыболовства прибрежная зона, что потребовало от китобоев уйти еще дальше от берега. Требования безопасности к импортируемому мясу были более строгими, чем к местным продуктам, что затрудняло экспорт из Исландии.

В последний полный сезон в Исландии в 2018 году было убито 146 финвалов и шесть малых полосатиков.

Исландия возобновила коммерческий китобойный промысел в 2006 году, несмотря на мораторий IWC 1986 года, против которого она выступала.

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