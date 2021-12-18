Российские рыбопромышленники предупредили о риске "системного сбоя" в вылове минтая и производстве рыбной продукции из-за вступления в силу со следующего месяца новых требований к оформлению лицензий на добычу водных биоресурсов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма курирующей отрасль вице-премьеру Виктории Абрамченко, направленных президентом Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германом Зверевым и главой Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексеем Буглаком.

"Сложившаяся ситуация с выдачей разрешений может привести к полной остановке промысла и производства рыбной продукции в крупнейшем рыбохозяйственном бассейне страны, в том числе к срыву Охотоморской минтаевой экспедиции, которая стартует 1 января следующего года", — пишет Буглак.

Постановление российского правительства о внесении изменений в правила оформления лицензий на вылов вступает в силу с 1 января 2022 года. Документ предусматривает выдачу разрешений на добычу биоресурсов для судов, которые произведены за пределами Евразийского экономического союза только при предоставлении информации о его таможенном декларировании. При этом рыбопромышленники заявляют, что каких-либо нормативных актов, которые определяли бы конкретный перечень необходимых документов для доказательства растаможки судна, в России пока нет.

Еще одной проблемой в ВАРПЭ и АДМ назвали неопределенность с судами, которые построили в СССР. В частности, для лова используются 46 крупнотоннажных судов украинского производства, которые оказались в Охотском море еще в советские годы. На данный момент владельцы не понимают, нужно ли проводить растаможку для таких судов и какие документы для этого нужны.

"Территория ЕАЭС не включает в себя территорию бывшего СССР, следовательно, неясно, считать такие суда построенными или приобретенными на территории ЕАЭС или за его пределами", — указывается в письме Буглака.

Другим препятствием может стать отсутствие документов о растаможке у владельца судна в случае, когда оно прошло процедуру таможенного декларирования при прежних владельцах

Зверев рассказал, что всего в вылове минтая задействовано около 120-125 судов, и потенциально задержки с получением разрешений могут возникнуть у 45% из них. Потери в этом случае могут превысить 300 млн руб. в сутки (110 985 153 грн).

По данным ВАРПЭ и АДМ, каждый год на Дальнем Востоке добывается приблизительно 3,6 млн тонн водных биоресурсов, из которых производится около 3 млн тонн продукции. В рыбохозяйственной отрасли региона работают около 35 тыс. человек.

Минтаевая путина в Охотском море завершается 10 апреля, она продолжается ровно сто дней. Один день минтаевой путины приносит в среднем 700 млн руб. (258 965 358 грн), говорит Зверев.

По данным Буглака, за сутки вылов в минтаевой экспедиции составляет 10-11 тыс. тонн рыбы. При этом крупнотоннажный траулер в сутки производит продукции примерно на 10 млн руб. (3 699 505 грн), средний траулер — примерно на 5 млн руб (1 849 752 грн).

Между тем, Кабинет министров Украины существенно поднял таксы за незаконный вылов рыбы и раков. Необходимость повышения штрафов обуславливается тем, что в последний раз таксы за незаконный вылов рыбы пересматривались около 10 лет назад.

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