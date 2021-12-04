В Турцию из Одессы прибыло судно, на борту которого трое суток находится мертвый моряк — гражданин Украины.

Об этом сообщил морской юрист Николай Гольбин, сообщает УНИАН.

Гольбин рассказал, что об случившемся ему сообщили члены экипажа балкера THOR (IMO 9291418, флаг Маршалловы острова).

"Моряк три дня и три ночи находится в сидячем положении: в таком положении умер житель Одесской области, а произошло это на рейде Одесского морского порта. Однако судовладелец принял решение не снимать с борта умершего в Украине украинского моряка, а сделать это в турецком Стамбуле", — сказал юрист.

По состоянию вечер пятницы, 3 декабря, разлагающийся труп все еще находился в каюте, а судно стояло на рейде в Стамбульском порту.

Николай Гольбин сказал, что для оформления соответствующих документов (списания мертвого моряка) необходимо определенное время. Члены команды, по его словам, находятся в стрессовом состоянии.

"Люди возмущены, некоторые подавлены… Помимо морально-этического вопроса, имеет место вопрос эпидбезопасности. Ведь причины смерти человека пока неизвестны. Тело не поместили в холодильное оборудование, оно в обычной каюте. На судне жуткий запах", - отметил юрист.

Умершего моряка предстоит доставить в Украину самолетом.

Ранее сообщалось, что два украинских моряка без видимых причин умерли на борту корабля в Бангладеш.

Также "Страна" сообщала, что летом на борту балкера Lem Geranium, которое ходит под флагом Кипра, скончался член экипажа с украинским гражданством. Смерть моряка из Одессы произошла, когда судно находилось в территориальных водах Пакистана.