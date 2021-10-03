На прошлой неделе, 30 сентября, два украинских моряка с сухогруза AP Astarea скончались один за другим. В это время судно стояло пришвартованным в порту Читтагонга - города на юго-востоке Бангладеш.

Об этом сообщает турецкое издание Deniz Haber.

У моряков не было никаких видимых признаков болезней. Местным фельдшерам на сухогрузе заявили, что причиной смерти одного из украинцев, скорее всего, стал сердечный приступ. В то же время у погибших точно не было никаких симптомов коронавирусной болезни.

Тела украинцев передали на берег для проведения вскрытия.

AP Astarea- это балкер, то есть специализированное судно для перевозки грузов насыпью. Он 2012 года постройки и ходит под флагом Маршалловых островов. Судно прибыло на стоянку в Читтагонге из Египта 19 сентября.

Как сообщала "Страна", 27 июля на борту балкера Lem Geranium, которое ходит под флагом Кипра, скончался член экипажа с украинским гражданством. Смерть моряка из Одессы произошла, когда судно находилось в территориальных водах Пакистана.

Мы также писали, что в мае у берегов Панамы на борту судна Century умер 38-летний капитан - тоже одессит. Смерть наступила в результате несчастного случая.