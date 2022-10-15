В Аргентине с сентября загадочно гибнут киты. На берегу обнаружены тела трех десятков животных
Тридцать китов обнаружены мертвыми на юге Аргентины. Тело первого животного увидели еще 24 сентября.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт охраны китов.
Были найдены 26 взрослых китов и четверо молодых.
В настоящее время ученые работают над версиями о причинах смерти. Изучается гипотеза отравления в результате цветения вредоносных водорослей, поскольку в образцах планктона и двустворчатых моллюсков из этого района были обнаружены очень высокие уровни биотоксинов.
Цветущие ядовитые водоросли – это мировая проблема. Так, в 2015 году от отправления ими погибли 300 китов в Чили.
Деятельность человека имеет непосредственное отношение к цветению этих ядовитых водорослей на побережье, которое стимулируется повышением температуры океана, выбросами с производств и с сельхозполей, где используются удобрения.
Тела молодых и взрослых китов были обнаружены в районе полуострова Вальдес – места, куда каждый год с июня по декабрь приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться этими гигантами океана. Киты приплывают сюда, чтобы завести потомство или выкормить недавно родившихся детенышей. Это единственное место в Аргентине, где туристы могут приблизиться к китам на расстояние вытянутой руки.
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