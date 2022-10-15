Тридцать китов обнаружены мертвыми на юге Аргентины. Тело первого животного увидели еще 24 сентября.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт охраны китов.

Были найдены 26 взрослых китов и четверо молодых.

В настоящее время ученые работают над версиями о причинах смерти. Изучается гипотеза отравления в результате цветения вредоносных водорослей, поскольку в образцах планктона и двустворчатых моллюсков из этого района были обнаружены очень высокие уровни биотоксинов.

Цветущие ядовитые водоросли – это мировая проблема. Так, в 2015 году от отправления ими погибли 300 китов в Чили.

Деятельность человека имеет непосредственное отношение к цветению этих ядовитых водорослей на побережье, которое стимулируется повышением температуры океана, выбросами с производств и с сельхозполей, где используются удобрения.

Тела молодых и взрослых китов были обнаружены в районе полуострова Вальдес – места, куда каждый год с июня по декабрь приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться этими гигантами океана. Киты приплывают сюда, чтобы завести потомство или выкормить недавно родившихся детенышей. Это единственное место в Аргентине, где туристы могут приблизиться к китам на расстояние вытянутой руки.

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