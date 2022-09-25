По данным NASA Earth Observatory, в юго-западной части Тихого океана появился новый остров. Он расположен между Новой Зеландией и Тонгой.

Об этом пишет The Byte.

Пока что остров еще крохотный, но продолжает расти, извергая лаву, пар и пепел на высоту около трех километров.

Он появился в результате извержения вулкана Хоум, которое началось в середине сентября. За шесть дней диаметр острова достиг 170 метров, за одиннадцать превысил 200 метров.

Его появление означает, что Тихоокеанская плита постепенно погружается под две другие более легкие сталкивающиеся плиты, и в процессе этого в морском дне открывается одна из самых глубоких впадин на Земле, известная как впадина Кермадек, а также активная Вулканическая дуга Кермадек сразу за ней.

Место, где возник остров, отличается самой высокой активностью подводных вулканов в мире. Вулканические острова часто недолговечны и смываются за пару недель, но есть и исключения. Некоторые из них могут просуществовать несколько десятилетий и даже обзавестись собственной экосистемой.

Ранее впервые за 40 лет китайские ученые открыли новый минерал лунного происхождения.