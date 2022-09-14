Украинские ученые зафиксировали над Киевом большое количество неопознанных летающих объектов, которые двигаются с огромной скоростью и не обладают каким-либо излучением. Природа этих НЛО неизвестна.

О них исследователи из главной астрономической обсерватории Национальной Академии Наук Украины сообщили в своем независимом исследовании "Неопознанные летающие объекты I. Наблюдение за событиями", опубликованном на сайте архива Корнелльского университета arXiv.

Исследователи рассказывают, что неопознанные аномалии, воздушные и космические объекты являются глубоко скрытыми феноменами, которые невозможно увидеть невооруженным глазом или зафиксировать с использованием обычных средств фото- и видеосъемки, для этого необходимо специально настроенное оборудование.

Наблюдения проводились цветными видеокамерами на дневном небе из двух обсерваторий - в Киеве и селе Винаровка Киевской области, дистанция между ними составляет 120 км.

На основании полученных данных исследователи выявили два основных типа объектов: космики и фантомы. Космики представляют собой светящиеся объекты ярче, чем небо на их фоне. Фантомы демонстрируют цветовые характеристики абсолютно чёрного тела.

Исследователи предполагают, что фантомы видимы из-за эффекта Рэлеевского рассеяния. Они наблюдаются в тропосфере на расстояниях до 10-12 км, их размеры составляют, по мнению исследователей, между 3 и 12 метрами, наблюдаемая скорость до 15 км/с. Человеческий глаз не видит их, потому что время их полета меньше 1/10 секунды.

Благодаря двум обсерваториям исследователи смогли наблюдать движение этих молниеносных объектов. Были обнаружены полеты как одиночных объектов, так и средних и больших групп, двигавшихся со скоростью от 3 до 15 градусов в секунду.

Авторы исследования не делают никаких выводов, лишь отмечают, что они повсюду наблюдали значительное количество НЛО, природа которых не ясна.

Напомним, в Пентагоне создали управление по обнаружению аномальных объектов и НЛО в любых средах.

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