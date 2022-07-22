Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс по согласованию с директором национальной разведки переименовала и расширила сферу применения системы идентификации воздушных объектов. Теперь ведомство называется не Группа управления (AOIMSG), а Управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO). Кроме прочего оно будет заниматься аномальными явлениями.

Об этом сообщается на сайте Минобороны США.

Реформа связана с принятием закона о разрешении на национальную оборону на 2022 финансовый год, который включает положение о создании подобного управления. Его директором назначен Шон Киркпатрик, в последнее время работавший главным научным сотрудником Центра ракетно-космической разведки Агентства военной разведки.

"Миссия AARO будет заключаться в том, чтобы синхронизировать усилия Министерства обороны и других федеральных ведомств и агентств США, чтобы обнаруживать, идентифицировать и атрибутировать объекты, представляющие интерес, на военных базах или вблизи них, в районах операций, на полигонах специального назначения, а также при необходимости смягчать любые связанные с этим угрозы безопасности полетов и национальной безопасности. Сюда входят аномальные, неопознанные космические, воздушные, подводные и транссредные объекты", - сказано на сайте Пентагона.

Исполнительный совет AARO, возглавляемый заместителем министра обороны по разведке и безопасности Рональдом Моултри, будет обеспечивать надзор и руководство в управлении по следующим основным направлениям:

Наблюдение, сбор данных и отчетность.

Возможности системы. Разведывательные операции и анализ. Смягчение и поражение. Управление. Наука и техника.

Ранее "Страна" писала, что зимой 2021 года ЦРУ рассекретило сотни документов, которые касаются НЛО и необъяснимых космических и природных явлений.

А в мае этого года в Конгрессе США прошли слушания об НЛО.