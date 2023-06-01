Во вторник, 2 июня, в Украине в основном будет облачно с прояснениями и дождливо. Осадки не ожидают только в центральных областях.

Такой прогноз дает Украинский гидрометцентр.

В Крыму, на востоке и в Приазовье местами небольшой дождь, днем в западных, северных и Винницкой областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами вероятны шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью составит +10...+15°, на побережье морей до +18 °. Днем воздух прогреется до +23...+28°, на крайнем западе - до +19...+24°.

В Киевской области 2 июня тоже будет облачно с прояснениями, без осадков. Лишь во второй половине дня возможен кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью +10...+15°, днем +23...+28°.

В Киеве ночью +13...+15 °, днем +26...+28 °.

С сегодняшнего дня и до 4 июня в западных (кроме Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской), Винницкой, большинстве северных и южных областей будет преобладать чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность.

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