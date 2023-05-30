Министерство энергетики сообщило, что сегодня почти два миллиона потребителей остались без света из-за рассинхронизации энергетической системы Украины. Однако что стало причиной рассинхронизации, пока неясно.

Об это сказано в Фейсбуке ведомства.

"Сегодня, 30 мая, около 13:00 из-за чрезвычайной ситуации, которая произошла у оператора системы передачи электроэнергии, произошла рассинхронизация энергосистемы. Это привело к аварийным отключениям и временному обесточиванию абонентов. Всего без света одновременно остались почти 2 миллиона абонентов в 12 областях: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киеве и Киевщине, а также в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях", - сказано в записи.

Это наибольшее количество одновременно обесточенных потребителей начиная с февраля, когда благодаря усилиям энергетиков, в частности атомщиков, удалось добавить генерации в систему и отменить графики отключений электроэнергии, добавили в министерстве.

Однако сегодня массированных обстрелов и попаданий в энергетическую инфраструктуру зафиксировано не было. Генерация полностью покрывает потребности потребителей, отключения абонентов не планировались. Чтобы установить причины массовых отключений и не допустить их повторения, министр энергетики Герман Галущенко поручил Государственной инспекции по энергетическому надзору немедленно создать комиссию для оперативного изучения этой ситуации.

Как мы писали, из-за аварийной ситуации в Украине произошли временные отключения электроэнергии и в соседней Молдове.

Мы разбирали, что произошло с энергосистемой.