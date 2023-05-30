В центральных и южных районах Молдовы зафиксировали перебои с электроэнергией на фоне аварийного отключения нескольких магистральных высоковольтных линий в Украине.

Об этом 30 мая сообщило в Фейсбуке министерство энергетики республики.

По данным ведомства, сегодня утром была отключена высоковольтная линия Бельцы — Днестровск напряжением 300 кВ. Линию сразу же переподключили, но из-за отсутствия нагрузки в системе она вышла из строя, оставив без электричества центр и юг страны.

Энергетики страны стали вновь переподключать потребителей, к вечеру работу высоковольтных линий восстановили.

Причиной отключения высоковольтной линии электропередач в Молдове назвали перебои в Винницкой области Украины.

Напомним, сегодня в Харькове, Одессе, Виннице, Полтаве и других регионах сообщили об отключениях света.

В Киеве аварийные отключения света были в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком, Шевченковском районах.

Мы подробно анализировали, почему сегодня в Украине начались массовые отключения электроэнергии.